Начальник ГРУ рассказал о сложнейшем решении в жизни

Начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков рассказал, что сложнейшим решением в его жизни стала готовность гарантировать безопасность президента России Владимира Путина во время поездки в Сирию в январе 2020 года. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, это было очень сложно, потому что было много неясных моментов.

«Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги», — сказал Костюков.

Начальник ГРУ отметил, что у команды не было права на малейший сбой.

В январе 2020 года Путин посетил Дамаск.

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