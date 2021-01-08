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Общество. Новости

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Обвинения предъявлены 55 участникам осады Капитолия

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Власти США предъявили обвинения 55 лицам в связи с осадой Капитолия, сообщает Bloomberg со ссылкой на американское министерство юстиции.

В числе обвиняемых человек, который использовал полуавтоматическую винтовку и 11 коктейлей Молотова возле здания Капитолия, указано в сообщении. По словам исполняющего обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкла Шервина, другим лицам предъявлены обвинения за незаконное проникновение и нападение.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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