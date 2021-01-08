Полиция Капитолия опровергла данные о смерти офицера после беспорядков

Полиция американского Капитолия опровергает сообщения о смерти офицера в результате беспорядков в здании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Несколько полицейских были ранены, некоторых госпитализировали, однако ни один из них не скончался, уточнили в полиции Капитолия.

Ранее телеканал CNN сообщил, что один из полицейских, пострадавших во время штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа, скончался.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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