ФБР объявило награду за данные об установивших взрывчатку у Капитолия

Федеральное бюро расследования (ФБР) США объявило награду за информацию о лицах, установивших взрывчатку у Капитолия, сообщается на сайте ведомства.

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до $50 000 долларов за информацию, ведущую к местонахождению, аресту и осуждению лиц, ответственных за установку самодельных бомб в Вашингтоне», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков у Капитолия в центре Вашингтона были обнаружены и обезврежены два взрывных устройства. Первое было найдено в комплексе зданий Капитолия, а второе — в здании Национального комитета Республиканской партии.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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