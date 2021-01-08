В России выявлено еще 23 652 новых случая коронавируса

В России выявили 23 652 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (5 027), Санкт-Петербурге (3 017), Московской области (1 226).

В стране за прошедший день выздоровели 21 677 пациентов, скончались 454.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 355 794 жителей России, вылечились 2 731 129 человек, умерли 60 911.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Малышева рассказала, кому грозит смерть без вакцины от коронавируса

— СМИ: вакцина Pfizer показала эффективность против «британского» штамма коронавируса

— Врач-инфекционист уточнил, где в Москве точно можно подхватить коронавирус