В ООН назвали главные потребности людей

Организация Объединенных Наций определила, что в мире люди больше всего нуждаются в доступе к здравоохранению, образованию, чистой воде и санитарным средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН по итогам исследования «ООН - 75: Глобальный диалог».
Отмечается, что в опросе приняли участие более 1,5 млн человек из 193 стран мира.
В ООН отметили, что люди назвали соответствующие пункты из-за того, что пандемия коронавируса «изменила ход прогресса и усилила неравенство».
Кроме того, респонденты назвали главной угрозой изменение климата и загрязнение среды обитания. В основном этот вариант выбрали жители Латинской Америки и Карибского бассейна (73%).
При этом 49% опрошенных верят, что в целом к 2045 году условия жизни улучшатся. Такое мнение выразили в основном жители затронутых конфликтами и менее развитых государств.
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