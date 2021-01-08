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Общество. Новости

Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в городе

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Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса, передает Sky News.

По его словам, растущий уровень заражения «оказывает огромное давление на и без того истощенную систему здравоохранения».

Сообщается, что за неделю число людей, пользующихся аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличилось на 42% — с 640 до 908 человек.

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