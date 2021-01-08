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Общество. Новости

День штурма Конгресса США стал рекордным по просмотрам CNN

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День штурма Конгресса США стал рекордным для CNN — общее количество зрителей составило 5,221 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

«CNN превзошла другие кабельные новостные сети (MSNBC и FNC) в Total Day и прайм-тайм (20-23 вечера) по общему количеству зрителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что CNN доминировал как в просмотрах среди взрослой аудитории (22-54 лет), так и среди молодых зрителей (18-34).

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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