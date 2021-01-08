Полиция закрыла московское заведение с шаурмой «от Сталина»

В московское заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина, пришли сотрудники полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что торговую точку закрыли, а продавца попросили покинуть рабочее место.
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий, слова которого передает телеканал, назвал концепцию заведения дурным маркетинговым ходом и отметил, что эта идея у многих вызывает ассоциации с временами политических репрессий.
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