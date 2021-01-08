В США не планируют обвинять Трампа в подстрекательстве к беспорядкам

Минюст США не собирается предъявлять действующему президенту Дональду Трампу обвинения в подстрекательстве к штурму Конгресса. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя ведомства.

«Мы не ожидаем (выдвижения) обвинений такого рода», — говорится в сообщении.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что не допустит неуважения к проголосовавшим за него

— Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

— Трамп развяжет ядерную войну, опасается Пелоси