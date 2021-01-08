Еще два человека выбрались из-под снежных завалов в Норильске

Еще два человека выбрались из-под снежных завалов после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Из-под лавины самостоятельно выбрались еще двое (...), поисковая операция продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее семью из четырех человек нашли живыми после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске.

Как сообщалось, на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека, включая двоих детей.

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