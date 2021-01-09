Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 8 млн

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа увеличилось до 8 013 708. Об этом на своем сайте сообщает Минздрав страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано 52 035 случаев COVID-19.

За все время с начала пандемии в стране число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 201 460. При этом вылечились свыше 7 млн человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 88,8 млн заболевших, свыше 49 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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