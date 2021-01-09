Спасенным из-под лавины в Норильске оказался подросток

Подросток 15 лет, а не молодая женщина оказался спасенным из-под снежной лавины на горнолыжном курорте в Норильске, уточнил информацию в эфире телеканала «Россия-24» начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Евгений Панферов.

До этого он сообщал, что у спасенного из-под снежных завалов человека имеются множественные переломы и обширное обморожение.

Панферов также отметил, что возможное местонахождение людей под лавиной примерно определено.

В пресс-службе МЧС агентству подтвердили, что был спасен подросток.

Ранее стало известно, что на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека.

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