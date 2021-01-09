СК завел уголовное дело после схода лавины в Норильске

Следователи завели уголовное дело по факту схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске, передает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Дело было возбуждено по ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее стало известно, что на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека. Во время поисково-спасательной операции под снежными завалами был найден подросток, который с тяжелыми травмами был госпитализирован, а также тело 38-летней женщины.

Как сообщили в СК, в настоящее время ведутся поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

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