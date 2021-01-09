Десять младенцев погибли при пожаре в индийской больнице

При пожаре в больнице в индийском штате Махараштра погибли десять новорожденных младенцев, сообщает NDTV.

Пожар в четырехэтажном госпитале в районе Бхандара, примерно в 900 км от столицы штата Мумбаи, произошел в ночь на 9 января.

В результате из 17 находившихся в отделении по уходу за новорожденными младенцев пожарным удалось спасти только семерых.

Остальные, как сообщают СМИ, умерли от удушья.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших, назвав случившееся душераздирающей трагедией.