Врач раскрыл судьбу коронавируса в России в 2021 году

Россия по ситуации с пандемией коронавируса пойдет по тому же сценарию, что и другие страны, так как у вируса «нет гражданства». Такое мнение выразил председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев в интервью «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание на то, что все ОРВИ, к которым в том числе относится и COVID-19, быстро или медленно эволюционируют: они становятся менее опасными (патогенными), но при этом — более заразными (контагиозными).

Врач предположил, что к весне текущего года заболеваемость коронавирусом в России станет минимальной. Он также добавил, что в настоящее время в разных частях заболеваемость вышла на плато, либо верно идет на спад.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 60 911 пациентов, выздоровело 2 731 129 человек.

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