Половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения, связанного с пожаром, передает РИА «Новости».

По данным Черноморэнерго, электричества нет в Гагрском и Гудаутском районах, а также в Сухуме.

Пожар возник в ночь на 8 января в Гагре. Огонь приблизился к жилым домам на расстояние около 100 метров. Пожар до сих пор не удалось локализовать. В настоящее время отключена линия электропередач «Псоу 220».

В декабре прошлого года большая часть Сухума осталась без света после пожара на подстанции «Сухум-1».