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Общество. Новости

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Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Крыму

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Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел утром в субботу, 9 января. В результате взрыва повреждены крыша и стены дома. Открытого горения не было, сообщили в МЧС.

Три человека с травмами различной тяжести были извлечены из-под завалов и доставлены в больницу.

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