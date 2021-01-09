Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для ФРГ из-за COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предстоящие недели будут для ее страны самыми тяжелыми из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, ФРГ и другие страны Европы столкнулись со второй опасной волной инфекции.
«Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии», — сказала канцлер.
Она отметила, что врачи и медицинские работники во многих клиниках работают на пределе своих возможностей. Меркель также добавила, что пока трудно подсчитать последствия роста заболеваемости в период новогодних и рождественских праздников.
«Наша цель ясна — мы должны очень существенно понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше — ниже этого значения», — подчеркнула канцлер Германии.
Ранее в ФРГ продлили карантин из-за пандемии коронавируса, введенный еще в декабре, до 31 января. Так, жителям кризисных регионов запретили отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 километров. К веским причинам относится, например, посещение врача.
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