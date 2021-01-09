В Индонезии начали поисковую операцию после пропажи самолета Sriwijaya Air

Поисково-спасательное агентство Индонезии начало поисковую операцию после потери контакта с самолетом авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты в Понтианак. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что рейс SJ182 перестал выходить на связь. В последний раз с лайнером удалось связаться в 14.40 по местному времени, после чего была начата операция.

По данным FlightRadar24, это был самолет Boeing 737-500 26-летней давности. Местные СМИ сообщали, что на его борту находились 59 пассажиров, в том числе шестеро детей. Официальных подтверждений пока нет.

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