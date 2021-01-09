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Обломки, предположительно, самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, найденные в Яванском море близ Джакарты, 9 января 2021 года Обломки, предположительно, самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, найденные в Яванском море близ Джакарты, 9 января 2021 года

Власти назвали число пассажиров на борту упавшего близ Джакарты самолета

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На борту потерпевшего крушение пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек, сообщает портал Detik со ссылкой на министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади.

Среди них было 53 пассажира, в том числе 10 детей, а также 12 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Boeing 737-500 упал в субботу, 9 января, в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки.

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