Папа Римский сделает прививку от коронавируса на следующей неделе

Папа Римский Франциск сделает прививку от коронавируса на следующей неделе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, вакцину необходимо делать и с этической точки зрения, потому что так человек защищает не только себя, но и окружающих.

«На следующей неделе мы начнем это (вакцинацию) здесь в Ватикане, и я забронировал место. Так надо делать», — сказал понтифик.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 89 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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