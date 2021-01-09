Журналист The New York Times привился российской вакциной от коронавируса

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Журналист написал об этом статью.

Крамер объяснил, что привился вакциной после того, как изучил исследования препарата. Журналист подчеркнул, что уверен в безопасности «Спутника V».

«Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», — написал он.

По словам Крамера, российская вакцина быстро и «без путаницы» поступает в больницы, в отличие от ситуации в США.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 89 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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