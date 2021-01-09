В США предъявили обвинение «викингу», штурмовавшему Капитолий

Американские власти задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли, который в наряде викинга штурмовал Капитолий 6 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Отмечается, что Чансли предстал перед судом столичного округа Колумбия. Его обвиняют в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии.

«Предполагается, что Чансли опознан как мужчина, запечатленный на кадрах СМИ в Конгрессе с рогами, в медвежьей шапке, с разрисованным в красно-бело-синий цвет лицом и с голым торсом. Данный человек нес копье с американским флагом», — сказали в ведомстве.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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