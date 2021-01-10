Министр труда Австрии ушла в отставку на фоне обвинений в плагиате диссертации

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер ушла в отставку на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом. (...) По этой причине я ухожу в отставку с моей должности», — заявила Ашбахер.

Обвинения в плагиате в отношении Ашбахер выдвинул независимый эксперт. Он утверждает, что отдельные пассажи диссертационной работы Ашбахер скопированы без указания конкретных ссылок.

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