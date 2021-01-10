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Общество. Новости

Индонезийские спасатели после крушения Boeing обнаружили фрагменты тел

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Спасатели обнаружили фрагменты тел, находившихся на борту разбившегося в Индонезии Boeing 737-500. Об этом сообщает портал Detik.

«Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Boeing 737-500 упал в субботу, 9 января, в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. На борту находились 65 человек.

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