В Москве в воскресенье ожидается до -10°С

В Москве в воскресенье, 10 января, ожидается до -10°С. В небе будет облачно с прояснениями. Синоптики предупредили о небольшом снеге и гололедице в столице, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -8...-10°С. Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -14...-16°С. Ветер подует западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.