В Индонезии нашли вероятное место крушения авиалайнера

В Яванском море обнаружено вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

«Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета...Мы уверены, что именно тут разбился самолет», — говорится в сообщении.

Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей.

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