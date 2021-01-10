Британец выиграл в лотерею £20 млн

Житель Великобритании выиграл в Национальной лотерее £20 млн, что превышает два млрд руб. Об этом сообщил Sky News.

У еще пятерых человек совпали пять выигрышных цифр на билетах, из-за чего они выиграли по £1 млн (больше 100 млн руб.).

Британская национальная лотерея финансируется государством и проводится с 1994 года.

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