В Саратове сигнальная ракета влетела в окно жилого дома

В Саратове сигнальная ракета разбила окно и влетела в квартиру на 19-м этаже жилого дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

«К участковому уполномоченному полиции обратилась местная жительница. Она пояснила, что за время ее отсутствия в квартире были повреждены стекла в двух окнах — на лоджии и в кухне», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что правоохранители начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее местные СМИ писали, что в квартиру влетела сигнальная ракета СХТ-40. Ее используют, чтобы подавать сигналы о тревоге.

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