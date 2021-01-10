Попова заверила в эффективности российских вакцин против британского штамма

Российские вакцины эффективны против британского штамма коронавируса, заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА «Новости».

«По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», — сказала Попова.

Она также подчеркнула, что мутация не вызывает более тяжелого течения болезни, но заразнее обычной.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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