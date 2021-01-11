Мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку

| Бернст Ю.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Авксентьева объяснила, что причиной такого решения стали проблемы со здоровьем.

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. … Прошу принять мое решение», — написала мэр.

Она добавила, что внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий 11 января.

Авксентьева возглавляет Якутск с сентября 2018 года.