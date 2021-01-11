В Москве в понедельник ожидается до -11°С

| Бернст Ю.

Облачная погода с прояснениями ожидаются в Москве в понедельник, 11 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, местами будет небольшой снег, а также гололедица.

Днем температура воздуха ожидается от -11°С до -9°С, в ночь на вторник температура опустится до -17°С.

Атмосферное давление составит около 751 мм рт. ст.

В Московской области в понедельник термометры покажут от -14°С до -9°С, в ночь на вторник прогнозируется похолодание до -20°С.

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