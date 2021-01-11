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Общество. Новости

Инфекционист рассказал, что остановить пандемию можно лишь при масштабной вакцинации

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Остановить пандемию коронавирусной инфекции можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки. Об этом заявил президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова, передает РИА «Новости».

«Если есть эпидемия, любая совершенно, бактериальная, вирусная, и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что в кратчайшие сроки необходимо создать иммунную прослойку, вакцинация не должна затянуться на 3 года.

По ее словам, в случае с COVID-19 прививать людей необходимо по сценарию с гриппом, так как пока неизвестно, как долго будет сохраняться эффективность вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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