Коронавирус выявили у конгрессмена, прятавшегося с коллегами при штурме Капитолия

Конгрессмены могли контактировать с политиком, у которого вывили коронавирус, когда они прятались в одной комнате во время штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом информирует Associated Press.

В воскресенье, 10 января, лечащий врач Капитолия Брайан Мойнихан сообщил членам Палаты представителей, что один из низ заразился коронавирусом, и призвал их пройти тестирования. При этом он не уточнил, кто именно подхватил вирус.

По его словам, многие политики во время беспорядков находились в одном помещении несколько часов, при таких условиях они могли заразиться от носителя COVID-19.

6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посадят ли Дональда Трампа в тюрьму?

— Палата представителей США призовет Пенса отстранить Трампа от власти

— Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме после беспорядков в Капитолии