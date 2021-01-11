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Общество. Новости

Во Владивостоке 70 домов остались без отопления и горячей воды при -11°C

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Во Владивостоке около 70 жилых домов и несколько административных зданий остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МУПВ «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей».

«Бригада ВПЭС занимается восстановлением прорыва теплотрассы», — говорится в сообщении.

Без отопления и горячей воды остались жители около 70 домов на улицах 3-я Строительная, Борисенко, Сахалинская, Космонавтов, Монтажная, Беляева. Также отключены четыре административных здания на улице Борисенко.

В настоящий момент температура воздуха в городе составляет -11°C.

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