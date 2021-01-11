СМИ: ФБР и полиция Нью-Йорка предупреждали полицию Капитолия о штурме

Федеральное бюро расследований США (ФБР) и департамент полиции Нью-Йорка предупреждали полицию Капитолия о возможных беспорядках во время протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом информирует телеканал NBC.
Отмечается, что сотрудники ФБР даже встречались с десятком экстремистов, уже находящихся под следствием и желавших участвовать в протестах, чтобы предостеречь их от поездки в Вашингтон.
Кроме того, ФБР и партнеры на федеральном, местном уровне и уровне штатов собирали и делились данными в рамках подготовки к различным запланированным мероприятиям.
Полиция Нью-Йорка, в свою очередь, за несколько недель и дней до беспорядков в американской столице направляла правоохранительным органам по всей стране, в частности полиции Капитолия, разведывательную информацию с описанием угроз и насильственной риторики в социальных сетях, в том числе связанную с митингом.
6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.
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