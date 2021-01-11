Минздрав разрешил клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав России разрешил клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России.
«Спутник Лайт -2020 «Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Спутник Лайт» в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — говорится в документе.
В исследовании примут участие 150 добровольцев.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.
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