Инфекционист предсказал России подъем заболеваемости коронавирусом

Россию ждет подъем заболеваемости коронавирусом через одну-две недели, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Об этом пишет РИА «Новости».

Вознесенский подчеркнул, что графики респираторных вирусных инфекций за предыдущие года показывают снижение заболеваемости в первые две-три недели года из-за праздников.

«У нас нет школьных коллективов, у нас нет коллективов в высших учебных заведениях, у нас нет рабочих коллективов. И благодаря этому цепочка несколько прерывается», — сказал он.

Тем не менее, по словам эксперта, через одну-две недели число заражений увеличится.

Как подчеркнул Вознесенский, темпы заболеваемости будут снижаться только тогда, когда иммунитет к коронавирусу появится у 80% населения.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса

— Россия за месяц выпустит 4 миллиона доз вакцины «Спутник V»

— Минздрав разрешил клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»