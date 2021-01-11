Йеменские хуситы ответят США, если им присвоят статус террористов

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), которое с 2014 года установило свою власть на севере Йемена после отстранения президента Абду Раббу Мансура Хади, ответит США, если они включат их движение в список террористических организаций. Об этом заявил глава делегации хуситов на переговорах с йеменским правительством Мухаммед Абдессалям, передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон намерен объявить «Ансар Алла» (хуситов) иностранной террористической организацией. СМИ информировали, что на этот шаг американская сторона может пойти уже в понедельник, 11 января.

«Если не произойдет серьезного пересмотра этой позиции, и эти меры будут предприняты в отношении нас, мы будем вести себя с американцами аналогичным образом по многим вопросам», — подчеркнул Абдессалям.

Он отметил, что в позиции США на деле нет ничего нового по отношению к хуситам, поскольку она уже всемерно поддерживает арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит Йемен.

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