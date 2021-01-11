Следователи провели обыски в Норильске по делу о сходе лавины

Следователи провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели трех человек из-за схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» вечером 8 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

Отмечается, что обыски были проведены в ряде подразделений администрации города, у арендатора земельного участка, передавшего данную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора, а также в других организациях и учреждениях, имеющих отношение к трагедии.

По данным СК, будет дана оценка действиям должностных лиц служб, ответственных за мониторинг и предупреждение возникновения неблагоприятных метеорологических явлений в виде схода лавин в горной местности.

Известно, что дом, где погибли три человека, был построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. Погибли три человека, в том числе ребенок. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело. Власти Норильска объявили 10 января днем траура.

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