Литва переименовала Грузию

Государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело. Об этом пишет Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, данное решение 7 января принял председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

«В разделе «Официальные названия государств» исключить название Gruzija (Грузия) и заменить его на «Sakartvelas» (Сакартвело)», — говорится в постановлении.

Сакартвело — самоназвание Грузии (груз. «страна картвелов»).

В преддверии столетия независимости Грузии в 2018 году министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что официальным названием Грузии в стране стало Сакартвело.

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