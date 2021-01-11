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Общество. Новости

Палестина первой на Ближнем Востоке заявила о регистрации «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Государства Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА «Новости».

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — говорится в сообщении.

Согласно информации РФПИ, поставки российской вакцины в Палестину намечены на I квартал 2021 года, первая партия препарата поступит в государство в течение месяца.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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