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Общество. Новости

В Курске учительница умерла во время урока

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В одной из школ Курска на уроке умерла учительница. Об этом сообщает администрация города.

Инцидент произошел в школе №53. Педагог по информатике скончалась во время урока.

«Прибывшие на место врачи приложили все усилия, оказывая первую медицинскую помощь. Педагога спасти не удалось», — уточнили в мэрии.

Причины смерти женщины не сообщаются. Администрация Курска и городской комитет образования выразили соболезнования родным и близким педагога.

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