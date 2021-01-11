Ребенок упал на рельсы в московском метро

В Москве на станции метро «Бабушкинская» на рельсы упал ребенок. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Машинисту удалось быстро среагировать и остановить состав. Рельс был обесточен, а мальчик спасен.
«Теперь нашего героя ждет награда», — говорится в сообщении ведомства.
Детали случившегося уточняются. Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в штатном режиме.
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