В подвале жилого дома в Ростове-на-Дону нашли тайник с оружием

В подвале многоквартирного дома в Ростове-на-Дону обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, подозреваемый задержан. Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области, передает РИА «Новости».

«В подвальном помещении одного из многоквартирных домов Ростова-на-Дону оперативниками обнаружен схрон средств поражения», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, силовики нашли 32 гранаты, запалы, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, пистолет-пулемет «Кедр», почти 2 тыс. патронов разного калибра и восемь банок с порохом.

Отмечается, что дома у предполагаемого владельца тайник были обнаружены детали и комплектующие оружия и оборудование для изготовления боеприпасов.

Силовики задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия) и ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств)