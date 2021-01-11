Бывший схимонах Сергий устроил сухую голодовку в СИЗО

Арестованный бывший схимонах Сергий (Николай Романов) объявил сухую голодовку, находясь в московском СИЗО-7. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена столичного ОНК Еву Меркачеву.

«Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку. Воду он не пьет, а только смазывает ею губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти», — сказала Меркачева.

Она добавила, что с момента задержания Сергий похудел на 7 килограммов.

Отмечается, что Романов находится в одиночной камере с видеонаблюдением. Врачи ежедневно оценивают его состояние здоровья, чувствует заключенный себя удовлетворительно.

В конце 2020 года бывший схимонах отказывался от еды и воды, потому что решил поститься, однако голодовкой это не назвал.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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