Бизнесменов обвинили в краже электричества на 16 млн руб. для майнинга биткоинов

В Калмыкии два предпринимателя обвиняются в краже электричества на 16 млн рублей для майнинга биткоинов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона.

Речь идет о директоре ООО «Завод ЖБИ — Конструкции» и главе регионального государственного предприятия «ДСК».

По информации надзорного ведомства, они организовали майнинговые фермы на территории одной из своих компаний и использовали ее электросети для майнинга.

В отношении двух предпринимателей возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба») и статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Вскоре бизнесмены предстанут перед судом Элисты.

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