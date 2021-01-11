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Общество. Новости

ФБР США ожидает вооруженные акции протеста по всей стране

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ФБР США ожидает, что в ближайшие дни во всех штатах страны планируется проведение вооруженных акций протеста. Об этом сообщает в Twitter журналист телекомпании ABC Аарон Катерски.

«ФБР «получило информацию об идентифицированной вооруженной группе, намеревающейся отправиться в Вашингтон, округ Колумбия», — говорится в сообщении.

По его словам, протесты планируются у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне — с 17 по 20 января.

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