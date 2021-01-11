В Петербурге мужчина умер, катаясь на «ватрушке»

В Петербурге мужчина погиб при катании на «ватрушке» в лесном массиве Красносельского района. Об этом сообщает СУ СК России по городу.
Инцидент произошел 9 января. 27-летний мужчина столкнулся с деревом во время катания. Он ударился головой и от полученных травм скончался на месте.
По факту произошедшего проводятся доследственная проверка, выясняются детали случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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